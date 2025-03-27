货币 / ENOR
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF
29.12 USD 0.23 (0.78%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENOR汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点28.99和高点29.25进行交易。
关注iShares Inc iShares MSCI Norway ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENOR新闻
日范围
28.99 29.25
年范围
21.75 29.39
- 前一天收盘价
- 29.35
- 开盘价
- 29.25
- 卖价
- 29.12
- 买价
- 29.42
- 最低价
- 28.99
- 最高价
- 29.25
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- 3.37%
- 6个月变化
- 12.22%
- 年变化
- 18.47%
