ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF
28.71 USD 0.34 (1.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENOR hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.60 bis zu einem Hoch von 28.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Norway ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ENOR News
Tagesspanne
28.60 28.90
Jahresspanne
21.75 29.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.05
- Eröffnung
- 28.90
- Bid
- 28.71
- Ask
- 29.01
- Tief
- 28.60
- Hoch
- 28.90
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.17%
- Monatsänderung
- 1.92%
- 6-Monatsänderung
- 10.64%
- Jahresänderung
- 16.80%
