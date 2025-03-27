KurseKategorien
Währungen / ENOR
Zurück zum Aktien

ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF

28.71 USD 0.34 (1.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENOR hat sich für heute um -1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.60 bis zu einem Hoch von 28.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Inc iShares MSCI Norway ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENOR News

Tagesspanne
28.60 28.90
Jahresspanne
21.75 29.39
Vorheriger Schlusskurs
29.05
Eröffnung
28.90
Bid
28.71
Ask
29.01
Tief
28.60
Hoch
28.90
Volumen
15
Tagesänderung
-1.17%
Monatsänderung
1.92%
6-Monatsänderung
10.64%
Jahresänderung
16.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K