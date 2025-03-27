Valute / ENOR
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF
28.65 USD 0.40 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENOR ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.60 e ad un massimo di 28.90.
Segui le dinamiche di iShares Inc iShares MSCI Norway ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ENOR News
Intervallo Giornaliero
28.60 28.90
Intervallo Annuale
21.75 29.39
- Chiusura Precedente
- 29.05
- Apertura
- 28.90
- Bid
- 28.65
- Ask
- 28.95
- Minimo
- 28.60
- Massimo
- 28.90
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- 1.70%
- Variazione Semestrale
- 10.40%
- Variazione Annuale
- 16.56%
21 settembre, domenica