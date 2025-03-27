クォートセクション
通貨 / ENOR
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF

29.05 USD 0.07 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ENORの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり29.05の安値と29.05の高値で取引されました。

iShares Inc iShares MSCI Norway ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.05 29.05
1年のレンジ
21.75 29.39
以前の終値
29.12
始値
29.05
買値
29.05
買値
29.35
安値
29.05
高値
29.05
出来高
1
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
3.12%
6ヶ月の変化
11.95%
1年の変化
18.19%
