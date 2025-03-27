通貨 / ENOR
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF
29.05 USD 0.07 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ENORの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり29.05の安値と29.05の高値で取引されました。
iShares Inc iShares MSCI Norway ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ENOR News
1日のレンジ
29.05 29.05
1年のレンジ
21.75 29.39
- 以前の終値
- 29.12
- 始値
- 29.05
- 買値
- 29.05
- 買値
- 29.35
- 安値
- 29.05
- 高値
- 29.05
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 3.12%
- 6ヶ月の変化
- 11.95%
- 1年の変化
- 18.19%
