통화 / ENOR
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF
28.65 USD 0.40 (1.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENOR 환율이 오늘 -1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.60이고 고가는 28.90이었습니다.
iShares Inc iShares MSCI Norway ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENOR News
일일 변동 비율
28.60 28.90
년간 변동
21.75 29.39
- 이전 종가
- 29.05
- 시가
- 28.90
- Bid
- 28.65
- Ask
- 28.95
- 저가
- 28.60
- 고가
- 28.90
- 볼륨
- 19
- 일일 변동
- -1.38%
- 월 변동
- 1.70%
- 6개월 변동
- 10.40%
- 년간 변동율
- 16.56%
20 9월, 토요일