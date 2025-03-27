Валюты / ENOR
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF
29.35 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENOR за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.25, а максимальная — 29.39.
Следите за динамикой iShares Inc iShares MSCI Norway ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.25 29.39
Годовой диапазон
21.75 29.39
- Предыдущее закрытие
- 29.32
- Open
- 29.30
- Bid
- 29.35
- Ask
- 29.65
- Low
- 29.25
- High
- 29.39
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 4.19%
- 6-месячное изменение
- 13.10%
- Годовое изменение
- 19.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.