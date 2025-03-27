Devises / ENOR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF
28.65 USD 0.40 (1.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ENOR a changé de -1.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.60 et à un maximum de 28.90.
Suivez la dynamique iShares Inc iShares MSCI Norway ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENOR Nouvelles
- Country ETFs Looking For Record Years
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Currency Risks, Part 2: Currency Hedging Of International Equities
- Country ETFs Since 'Liberation Day'
- ENOR ETF: Trending Well, With Favorable Prospects (BATS:ENOR)
- Country ETF Dividends
Range quotidien
28.60 28.90
Range Annuel
21.75 29.39
- Clôture Précédente
- 29.05
- Ouverture
- 28.90
- Bid
- 28.65
- Ask
- 28.95
- Plus Bas
- 28.60
- Plus Haut
- 28.90
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- -1.38%
- Changement Mensuel
- 1.70%
- Changement à 6 Mois
- 10.40%
- Changement Annuel
- 16.56%
20 septembre, samedi