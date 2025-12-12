ELWT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Elauwit Connection, Inc. hisse senedi 6.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.21 - 6.42 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.26 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 23 değerine ulaştı. ELWT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Elauwit Connection, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Elauwit Connection, Inc. hisse senedi şu anda 6.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -26.86% ve USD değerlerini izler. ELWT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ELWT hisse senedi nasıl alınır? Elauwit Connection, Inc. hisselerini şu anki 6.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.40 ve Ask 6.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 23 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ELWT fiyat hareketlerini takip edin.

ELWT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Elauwit Connection, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.21 - 8.75 ve mevcut fiyatı 6.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.40 veya Ask 6.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.16% ve 6 aylık değişim oranı -26.86% değerlerini karşılaştırır. ELWT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Elauwit Connection, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Elauwit Connection, Inc. hisse senedi yıllık olarak 8.75 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.21 - 8.75). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.26 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Elauwit Connection, Inc. performansını takip edin.

Elauwit Connection, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Elauwit Connection, Inc. (ELWT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.21 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.21 - 8.75 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ELWT fiyat hareketlerini izleyin.