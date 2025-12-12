- Visão do mercado
ELWT: Elauwit Connection, Inc.
A taxa do ELWT para hoje mudou para 0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.21 e o mais alto foi 6.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Elauwit Connection, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ELWT hoje?
Hoje Elauwit Connection, Inc. (ELWT) está avaliado em 6.32. O instrumento é negociado dentro de 6.21 - 6.48, o fechamento de ontem foi 6.26, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ELWT em tempo real.
As ações de Elauwit Connection, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Elauwit Connection, Inc. está avaliado em 6.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -27.77% e USD. Monitore os movimentos de ELWT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ELWT?
Você pode comprar ações de Elauwit Connection, Inc. (ELWT) pelo preço atual 6.32. Ordens geralmente são executadas perto de 6.32 ou 6.62, enquanto 30 e -1.56% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ELWT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ELWT?
Investir em Elauwit Connection, Inc. envolve considerar a faixa anual 5.21 - 8.75 e o preço atual 6.32. Muitos comparam -1.10% e -27.77% antes de enviar ordens em 6.32 ou 6.62. Estude as mudanças diárias de preço de ELWT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Elauwit Connection, Inc.?
O maior preço de Elauwit Connection, Inc. (ELWT) no último ano foi 8.75. As ações oscilaram bastante dentro de 5.21 - 8.75, e a comparação com 6.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Elauwit Connection, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Elauwit Connection, Inc.?
O menor preço de Elauwit Connection, Inc. (ELWT) no ano foi 5.21. A comparação com o preço atual 6.32 e 5.21 - 8.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ELWT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ELWT?
No passado Elauwit Connection, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.26 e -27.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.26
- Open
- 6.42
- Bid
- 6.32
- Ask
- 6.62
- Low
- 6.21
- High
- 6.48
- Volume
- 30
- Mudança diária
- 0.96%
- Mudança mensal
- -1.10%
- Mudança de 6 meses
- -27.77%
- Mudança anual
- -27.77%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.