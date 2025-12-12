КотировкиРазделы
ELWT: Elauwit Connection, Inc.

5.89 USD 0.37 (5.91%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ELWT за сегодня изменился на -5.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.89, а максимальная — 6.48.

Следите за динамикой Elauwit Connection, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ELWT сегодня?

Elauwit Connection, Inc. (ELWT) сегодня оценивается на уровне 5.89. Инструмент торгуется в пределах 5.89 - 6.48, вчерашнее закрытие составило 6.26, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELWT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elauwit Connection, Inc.?

Elauwit Connection, Inc. в настоящее время оценивается в 5.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.69% и USD. Отслеживайте движения ELWT на графике в реальном времени.

Как купить акции ELWT?

Вы можете купить акции Elauwit Connection, Inc. (ELWT) по текущей цене 5.89. Ордера обычно размещаются около 5.89 или 6.19, тогда как 84 и -7.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELWT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ELWT?

Инвестирование в Elauwit Connection, Inc. предполагает учет годового диапазона 5.21 - 8.75 и текущей цены 5.89. Многие сравнивают -7.82% и -32.69% перед размещением ордеров на 5.89 или 6.19. Изучайте ежедневные изменения цены ELWT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Elauwit Connection, Inc.?

Самая высокая цена Elauwit Connection, Inc. (ELWT) за последний год составила 8.75. Акции заметно колебались в пределах 5.21 - 8.75, сравнение с 6.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elauwit Connection, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Elauwit Connection, Inc.?

Самая низкая цена Elauwit Connection, Inc. (ELWT) за год составила 5.21. Сравнение с текущими 5.89 и 5.21 - 8.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELWT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ELWT?

В прошлом Elauwit Connection, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.26 и -32.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.89 6.48
Годовой диапазон
5.21 8.75
Предыдущее закрытие
6.26
Open
6.40
Bid
5.89
Ask
6.19
Low
5.89
High
6.48
Объем
84
Дневное изменение
-5.91%
Месячное изменение
-7.82%
6-месячное изменение
-32.69%
Годовое изменение
-32.69%
