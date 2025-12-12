- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ELWT: Elauwit Connection, Inc.
Курс ELWT за сегодня изменился на -5.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.89, а максимальная — 6.48.
Следите за динамикой Elauwit Connection, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ELWT сегодня?
Elauwit Connection, Inc. (ELWT) сегодня оценивается на уровне 5.89. Инструмент торгуется в пределах 5.89 - 6.48, вчерашнее закрытие составило 6.26, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ELWT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elauwit Connection, Inc.?
Elauwit Connection, Inc. в настоящее время оценивается в 5.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.69% и USD. Отслеживайте движения ELWT на графике в реальном времени.
Как купить акции ELWT?
Вы можете купить акции Elauwit Connection, Inc. (ELWT) по текущей цене 5.89. Ордера обычно размещаются около 5.89 или 6.19, тогда как 84 и -7.97% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ELWT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ELWT?
Инвестирование в Elauwit Connection, Inc. предполагает учет годового диапазона 5.21 - 8.75 и текущей цены 5.89. Многие сравнивают -7.82% и -32.69% перед размещением ордеров на 5.89 или 6.19. Изучайте ежедневные изменения цены ELWT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Elauwit Connection, Inc.?
Самая высокая цена Elauwit Connection, Inc. (ELWT) за последний год составила 8.75. Акции заметно колебались в пределах 5.21 - 8.75, сравнение с 6.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elauwit Connection, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Elauwit Connection, Inc.?
Самая низкая цена Elauwit Connection, Inc. (ELWT) за год составила 5.21. Сравнение с текущими 5.89 и 5.21 - 8.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ELWT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ELWT?
В прошлом Elauwit Connection, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.26 и -32.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.26
- Open
- 6.40
- Bid
- 5.89
- Ask
- 6.19
- Low
- 5.89
- High
- 6.48
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -5.91%
- Месячное изменение
- -7.82%
- 6-месячное изменение
- -32.69%
- Годовое изменение
- -32.69%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.