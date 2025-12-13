ELWT: Elauwit Connection, Inc.
今日ELWT汇率已更改-5.11%。当日，交易品种以低点5.73和高点6.53进行交易。
关注Elauwit Connection, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ELWT股票今天的价格是多少？
Elauwit Connection, Inc.股票今天的定价为5.94。它在5.73 - 6.53范围内交易，昨天的收盘价为6.26，交易量达到282。ELWT的实时价格图表显示了这些更新。
Elauwit Connection, Inc.股票是否支付股息？
Elauwit Connection, Inc.目前的价值为5.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.11%和USD。实时查看图表以跟踪ELWT走势。
如何购买ELWT股票？
您可以以5.94的当前价格购买Elauwit Connection, Inc.股票。订单通常设置在5.94或6.24附近，而282和-7.19%显示市场活动。立即关注ELWT的实时图表更新。
如何投资ELWT股票？
投资Elauwit Connection, Inc.需要考虑年度范围5.21 - 8.75和当前价格5.94。许多人在以5.94或6.24下订单之前，会比较-7.04%和。实时查看ELWT价格图表，了解每日变化。
Elauwit Connection, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Elauwit Connection, Inc.的最高价格是8.75。在5.21 - 8.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elauwit Connection, Inc.的绩效。
Elauwit Connection, Inc.股票的最低价格是多少？
Elauwit Connection, Inc.（ELWT）的最低价格为5.21。将其与当前的5.94和5.21 - 8.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELWT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ELWT股票是什么时候拆分的？
Elauwit Connection, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.26和-32.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.26
- 开盘价
- 6.40
- 卖价
- 5.94
- 买价
- 6.24
- 最低价
- 5.73
- 最高价
- 6.53
- 交易量
- 282
- 日变化
- -5.11%
- 月变化
- -7.04%
- 6个月变化
- -32.11%
- 年变化
- -32.11%