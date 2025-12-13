报价部分
货币 / ELWT
ELWT: Elauwit Connection, Inc.

5.94 USD 0.32 (5.11%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ELWT汇率已更改-5.11%。当日，交易品种以低点5.73和高点6.53进行交易。

关注Elauwit Connection, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ELWT股票今天的价格是多少？

Elauwit Connection, Inc.股票今天的定价为5.94。它在5.73 - 6.53范围内交易，昨天的收盘价为6.26，交易量达到282。ELWT的实时价格图表显示了这些更新。

Elauwit Connection, Inc.股票是否支付股息？

Elauwit Connection, Inc.目前的价值为5.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.11%和USD。实时查看图表以跟踪ELWT走势。

如何购买ELWT股票？

您可以以5.94的当前价格购买Elauwit Connection, Inc.股票。订单通常设置在5.94或6.24附近，而282和-7.19%显示市场活动。立即关注ELWT的实时图表更新。

如何投资ELWT股票？

投资Elauwit Connection, Inc.需要考虑年度范围5.21 - 8.75和当前价格5.94。许多人在以5.94或6.24下订单之前，会比较-7.04%和。实时查看ELWT价格图表，了解每日变化。

Elauwit Connection, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Elauwit Connection, Inc.的最高价格是8.75。在5.21 - 8.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Elauwit Connection, Inc.的绩效。

Elauwit Connection, Inc.股票的最低价格是多少？

Elauwit Connection, Inc.（ELWT）的最低价格为5.21。将其与当前的5.94和5.21 - 8.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ELWT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ELWT股票是什么时候拆分的？

Elauwit Connection, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.26和-32.11%中可见。

日范围
5.73 6.53
年范围
5.21 8.75
前一天收盘价
6.26
开盘价
6.40
卖价
5.94
买价
6.24
最低价
5.73
最高价
6.53
交易量
282
日变化
-5.11%
月变化
-7.04%
6个月变化
-32.11%
年变化
-32.11%
13 十二月, 星期六