ELWT: Elauwit Connection, Inc.
Il tasso di cambio ELWT ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.21 e ad un massimo di 6.48.
Segui le dinamiche di Elauwit Connection, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ELWT oggi?
Oggi le azioni Elauwit Connection, Inc. sono prezzate a 6.32. Viene scambiato all'interno di 6.21 - 6.48, la chiusura di ieri è stata 6.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 30. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ELWT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Elauwit Connection, Inc. pagano dividendi?
Elauwit Connection, Inc. è attualmente valutato a 6.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -27.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ELWT.
Come acquistare azioni ELWT?
Puoi acquistare azioni Elauwit Connection, Inc. al prezzo attuale di 6.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.32 o 6.62, mentre 30 e -1.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ELWT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ELWT?
Investire in Elauwit Connection, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 5.21 - 8.75 e il prezzo attuale 6.32. Molti confrontano -1.10% e -27.77% prima di effettuare ordini su 6.32 o 6.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ELWT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Elauwit Connection, Inc.?
Il prezzo massimo di Elauwit Connection, Inc. nell'ultimo anno è stato 8.75. All'interno di 5.21 - 8.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Elauwit Connection, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Elauwit Connection, Inc.?
Il prezzo più basso di Elauwit Connection, Inc. (ELWT) nel corso dell'anno è stato 5.21. Confrontandolo con gli attuali 6.32 e 5.21 - 8.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ELWT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ELWT?
Elauwit Connection, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.26 e -27.77%.
- Chiusura Precedente
- 6.26
- Apertura
- 6.42
- Bid
- 6.32
- Ask
- 6.62
- Minimo
- 6.21
- Massimo
- 6.48
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 0.96%
- Variazione Mensile
- -1.10%
- Variazione Semestrale
- -27.77%
- Variazione Annuale
- -27.77%
