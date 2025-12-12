クォートセクション
通貨 / ELWT
ELWT: エラウィット・コネクション

6.20 USD 0.06 (0.96%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

ELWTの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり5.73の安値と6.53の高値で取引されました。

エラウィット・コネクションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ELWT株の現在の価格は？

エラウィット・コネクションの株価は本日6.20です。5.73 - 6.53内で取引され、前日の終値は6.26、取引量は195に達しました。ELWTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

エラウィット・コネクションの株は配当を出しますか？

エラウィット・コネクションの現在の価格は6.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-29.14%やUSDにも注目します。ELWTの動きはライブチャートで確認できます。

ELWT株を買う方法は？

エラウィット・コネクションの株は現在6.20で購入可能です。注文は通常6.20または6.50付近で行われ、195や-3.13%が市場の動きを示します。ELWTの最新情報はライブチャートで確認できます。

ELWT株に投資する方法は？

エラウィット・コネクションへの投資では、年間の値幅5.21 - 8.75と現在の6.20を考慮します。注文は多くの場合6.20や6.50で行われる前に、-2.97%や-29.14%と比較されます。ELWTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

エラウィット・コネクションの株の最高値は？

エラウィット・コネクションの過去1年の最高値は8.75でした。5.21 - 8.75内で株価は大きく変動し、6.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。エラウィット・コネクションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

エラウィット・コネクションの株の最低値は？

エラウィット・コネクション(ELWT)の年間最安値は5.21でした。現在の6.20や5.21 - 8.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ELWTの動きはライブチャートで確認できます。

ELWTの株式分割はいつ行われましたか？

エラウィット・コネクションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.26、-29.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.73 6.53
1年のレンジ
5.21 8.75
以前の終値
6.26
始値
6.40
買値
6.20
買値
6.50
安値
5.73
高値
6.53
出来高
195
1日の変化
-0.96%
1ヶ月の変化
-2.97%
6ヶ月の変化
-29.14%
1年の変化
-29.14%
