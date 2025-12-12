- 概要
ELWT: エラウィット・コネクション
ELWTの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり5.73の安値と6.53の高値で取引されました。
エラウィット・コネクションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ELWT株の現在の価格は？
エラウィット・コネクションの株価は本日6.20です。5.73 - 6.53内で取引され、前日の終値は6.26、取引量は195に達しました。ELWTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
エラウィット・コネクションの株は配当を出しますか？
エラウィット・コネクションの現在の価格は6.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-29.14%やUSDにも注目します。ELWTの動きはライブチャートで確認できます。
ELWT株を買う方法は？
エラウィット・コネクションの株は現在6.20で購入可能です。注文は通常6.20または6.50付近で行われ、195や-3.13%が市場の動きを示します。ELWTの最新情報はライブチャートで確認できます。
ELWT株に投資する方法は？
エラウィット・コネクションへの投資では、年間の値幅5.21 - 8.75と現在の6.20を考慮します。注文は多くの場合6.20や6.50で行われる前に、-2.97%や-29.14%と比較されます。ELWTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
エラウィット・コネクションの株の最高値は？
エラウィット・コネクションの過去1年の最高値は8.75でした。5.21 - 8.75内で株価は大きく変動し、6.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。エラウィット・コネクションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
エラウィット・コネクションの株の最低値は？
エラウィット・コネクション(ELWT)の年間最安値は5.21でした。現在の6.20や5.21 - 8.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ELWTの動きはライブチャートで確認できます。
ELWTの株式分割はいつ行われましたか？
エラウィット・コネクションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.26、-29.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.26
- 始値
- 6.40
- 買値
- 6.20
- 買値
- 6.50
- 安値
- 5.73
- 高値
- 6.53
- 出来高
- 195
- 1日の変化
- -0.96%
- 1ヶ月の変化
- -2.97%
- 6ヶ月の変化
- -29.14%
- 1年の変化
- -29.14%
