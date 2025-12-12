- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELWT: Elauwit Connection, Inc.
Der Wechselkurs von ELWT hat sich für heute um 0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.21 bis zu einem Hoch von 6.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elauwit Connection, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ELWT heute?
Die Aktie von Elauwit Connection, Inc. (ELWT) notiert heute bei 6.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.21 - 6.48 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.26 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von ELWT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ELWT Dividenden?
Elauwit Connection, Inc. wird derzeit mit 6.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -27.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ELWT zu verfolgen.
Wie kaufe ich ELWT-Aktien?
Sie können Aktien von Elauwit Connection, Inc. (ELWT) zum aktuellen Kurs von 6.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.32 oder 6.62 platziert, während 30 und -1.56% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ELWT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ELWT-Aktien?
Bei einer Investition in Elauwit Connection, Inc. müssen die jährliche Spanne 5.21 - 8.75 und der aktuelle Kurs 6.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.10% und -27.77%, bevor sie Orders zu 6.32 oder 6.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ELWT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Elauwit Connection, Inc.?
Der höchste Kurs von Elauwit Connection, Inc. (ELWT) im vergangenen Jahr lag bei 8.75. Innerhalb von 5.21 - 8.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Elauwit Connection, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Elauwit Connection, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Elauwit Connection, Inc. (ELWT) im Laufe des Jahres betrug 5.21. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.32 und der Spanne 5.21 - 8.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ELWT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ELWT statt?
Elauwit Connection, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.26 und -27.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.26
- Eröffnung
- 6.42
- Bid
- 6.32
- Ask
- 6.62
- Tief
- 6.21
- Hoch
- 6.48
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.96%
- Monatsänderung
- -1.10%
- 6-Monatsänderung
- -27.77%
- Jahresänderung
- -27.77%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh