ELWT: Elauwit Connection, Inc.
Le taux de change de ELWT a changé de -0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.73 et à un maximum de 6.53.
Suivez la dynamique Elauwit Connection, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ELWT aujourd'hui ?
L'action Elauwit Connection, Inc. est cotée à 6.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.73 - 6.53, a clôturé hier à 6.26 et son volume d'échange a atteint 195. Le graphique en temps réel du cours de ELWT présente ces mises à jour.
L'action Elauwit Connection, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Elauwit Connection, Inc. est actuellement valorisé à 6.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -29.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ELWT.
Comment acheter des actions ELWT ?
Vous pouvez acheter des actions Elauwit Connection, Inc. au cours actuel de 6.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.20 ou de 6.50, le 195 et le -3.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ELWT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ELWT ?
Investir dans Elauwit Connection, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.21 - 8.75 et le prix actuel 6.20. Beaucoup comparent -2.97% et -29.14% avant de passer des ordres à 6.20 ou 6.50. Consultez le graphique du cours de ELWT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Elauwit Connection, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Elauwit Connection, Inc. l'année dernière était 8.75. Au cours de 5.21 - 8.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Elauwit Connection, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Elauwit Connection, Inc. ?
Le cours le plus bas de Elauwit Connection, Inc. (ELWT) sur l'année a été 5.21. Sa comparaison avec 6.20 et 5.21 - 8.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ELWT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ELWT a-t-elle été divisée ?
Elauwit Connection, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.26 et -29.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.26
- Ouverture
- 6.40
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Plus Bas
- 5.73
- Plus Haut
- 6.53
- Volume
- 195
- Changement quotidien
- -0.96%
- Changement Mensuel
- -2.97%
- Changement à 6 Mois
- -29.14%
- Changement Annuel
- -29.14%
