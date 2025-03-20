FiyatlarBölümler
Dövizler / ELVA
ELVA: Electrovaya Inc

7.00 USD 0.23 (3.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ELVA fiyatı bugün 3.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.71 ve Yüksek fiyatı olarak 7.09 aralığında işlem gördü.

Electrovaya Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.71 7.09
Yıllık aralık
1.73 7.09
Önceki kapanış
6.77
Açılış
6.75
Satış
7.00
Alış
7.30
Düşük
6.71
Yüksek
7.09
Hacim
1.093 K
Günlük değişim
3.40%
Aylık değişim
16.67%
6 aylık değişim
177.78%
Yıllık değişim
201.72%
21 Eylül, Pazar