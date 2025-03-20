Dövizler / ELVA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ELVA: Electrovaya Inc
7.00 USD 0.23 (3.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELVA fiyatı bugün 3.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.71 ve Yüksek fiyatı olarak 7.09 aralığında işlem gördü.
Electrovaya Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELVA haberleri
- Electrovaya launches next-gen energy storage systems with US production
- Electrovaya completes first battery module shipment to Japan
- Electrovaya: Gathering Momentum And Pull Through Demand (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Rockwell Automation (ROK) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Electrovaya launches battery systems for robotic vehicles
- Electrovaya receives $4.5 million in new battery orders from e-commerce giant
- Electrovaya completes UL2580 certification for 448 battery models
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- Electrovaya signs battery supply deal with Janus Electric for trucks
- Electrovaya Stock: Tripling Capacity May Lead To 15x In EPS (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya to Participate at the ROTH 15th Annual - London, Conference
- Electrovaya bags $6.3 million order from Fortune 100 firm
- Electrovaya To Host Investor Webcast on June 3, 2025
- Electrovaya Reports Q2 Fiscal Year 2025 Results
- Electrovaya: Moving The Needle In 2026 So Buy In 2025 (NASDAQ:ELVA)
Günlük aralık
6.71 7.09
Yıllık aralık
1.73 7.09
- Önceki kapanış
- 6.77
- Açılış
- 6.75
- Satış
- 7.00
- Alış
- 7.30
- Düşük
- 6.71
- Yüksek
- 7.09
- Hacim
- 1.093 K
- Günlük değişim
- 3.40%
- Aylık değişim
- 16.67%
- 6 aylık değişim
- 177.78%
- Yıllık değişim
- 201.72%
21 Eylül, Pazar