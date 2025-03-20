통화 / ELVA
ELVA: Electrovaya Inc
7.00 USD 0.23 (3.40%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELVA 환율이 오늘 3.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.71이고 고가는 7.09이었습니다.
Electrovaya Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ELVA News
- Electrovaya launches next-gen energy storage systems with US production
- Electrovaya completes first battery module shipment to Japan
- Electrovaya: Gathering Momentum And Pull Through Demand (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Electrovaya launches battery systems for robotic vehicles
- Electrovaya receives $4.5 million in new battery orders from e-commerce giant
- Electrovaya completes UL2580 certification for 448 battery models
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- Electrovaya signs battery supply deal with Janus Electric for trucks
- Electrovaya Stock: Tripling Capacity May Lead To 15x In EPS (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya to Participate at the ROTH 15th Annual - London, Conference
- Electrovaya bags $6.3 million order from Fortune 100 firm
- Electrovaya To Host Investor Webcast on June 3, 2025
- Electrovaya Reports Q2 Fiscal Year 2025 Results
- Electrovaya: Moving The Needle In 2026 So Buy In 2025 (NASDAQ:ELVA)
일일 변동 비율
6.71 7.09
년간 변동
1.73 7.09
- 이전 종가
- 6.77
- 시가
- 6.75
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- 저가
- 6.71
- 고가
- 7.09
- 볼륨
- 1.093 K
- 일일 변동
- 3.40%
- 월 변동
- 16.67%
- 6개월 변동
- 177.78%
- 년간 변동율
- 201.72%
20 9월, 토요일