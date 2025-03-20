Währungen / ELVA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ELVA: Electrovaya Inc
6.89 USD 0.12 (1.77%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELVA hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.71 bis zu einem Hoch von 6.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Electrovaya Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELVA News
- Electrovaya launches next-gen energy storage systems with US production
- Electrovaya completes first battery module shipment to Japan
- Electrovaya: Gathering Momentum And Pull Through Demand (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Rockwell Automation (ROK) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Electrovaya launches battery systems for robotic vehicles
- Electrovaya receives $4.5 million in new battery orders from e-commerce giant
- Electrovaya completes UL2580 certification for 448 battery models
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- Electrovaya signs battery supply deal with Janus Electric for trucks
- Electrovaya Stock: Tripling Capacity May Lead To 15x In EPS (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya to Participate at the ROTH 15th Annual - London, Conference
- Electrovaya bags $6.3 million order from Fortune 100 firm
- Electrovaya To Host Investor Webcast on June 3, 2025
- Electrovaya Reports Q2 Fiscal Year 2025 Results
- Electrovaya: Moving The Needle In 2026 So Buy In 2025 (NASDAQ:ELVA)
Tagesspanne
6.71 6.93
Jahresspanne
1.73 7.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.77
- Eröffnung
- 6.75
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Tief
- 6.71
- Hoch
- 6.93
- Volumen
- 389
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- 14.83%
- 6-Monatsänderung
- 173.41%
- Jahresänderung
- 196.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K