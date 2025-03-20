Валюты / ELVA
ELVA: Electrovaya Inc
5.96 USD 0.14 (2.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELVA за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.76, а максимальная — 6.21.
Следите за динамикой Electrovaya Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ELVA
- Electrovaya launches next-gen energy storage systems with US production
- Electrovaya completes first battery module shipment to Japan
- Electrovaya: Gathering Momentum And Pull Through Demand (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Rockwell Automation (ROK) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Electrovaya launches battery systems for robotic vehicles
- Electrovaya receives $4.5 million in new battery orders from e-commerce giant
- Electrovaya completes UL2580 certification for 448 battery models
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- Electrovaya signs battery supply deal with Janus Electric for trucks
- Electrovaya Stock: Tripling Capacity May Lead To 15x In EPS (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya to Participate at the ROTH 15th Annual - London, Conference
- Electrovaya bags $6.3 million order from Fortune 100 firm
- Electrovaya To Host Investor Webcast on June 3, 2025
- Electrovaya Reports Q2 Fiscal Year 2025 Results
- Electrovaya: Moving The Needle In 2026 So Buy In 2025 (NASDAQ:ELVA)
Дневной диапазон
5.76 6.21
Годовой диапазон
1.73 6.70
- Предыдущее закрытие
- 6.10
- Open
- 6.07
- Bid
- 5.96
- Ask
- 6.26
- Low
- 5.76
- High
- 6.21
- Объем
- 1.265 K
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- -0.67%
- 6-месячное изменение
- 136.51%
- Годовое изменение
- 156.90%
