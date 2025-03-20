通貨 / ELVA
ELVA: Electrovaya Inc
6.77 USD 0.16 (2.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELVAの今日の為替レートは、2.42%変化しました。日中、通貨は1あたり6.63の安値と7.08の高値で取引されました。
Electrovaya Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ELVA News
- Electrovaya launches next-gen energy storage systems with US production
- Electrovaya completes first battery module shipment to Japan
- Electrovaya: Gathering Momentum And Pull Through Demand (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Rockwell Automation (ROK) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Electrovaya launches battery systems for robotic vehicles
- Electrovaya receives $4.5 million in new battery orders from e-commerce giant
- Electrovaya completes UL2580 certification for 448 battery models
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- Electrovaya signs battery supply deal with Janus Electric for trucks
- Electrovaya Stock: Tripling Capacity May Lead To 15x In EPS (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya to Participate at the ROTH 15th Annual - London, Conference
- Electrovaya bags $6.3 million order from Fortune 100 firm
- Electrovaya To Host Investor Webcast on June 3, 2025
- Electrovaya Reports Q2 Fiscal Year 2025 Results
- Electrovaya: Moving The Needle In 2026 So Buy In 2025 (NASDAQ:ELVA)
1日のレンジ
6.63 7.08
1年のレンジ
1.73 7.08
- 以前の終値
- 6.61
- 始値
- 6.80
- 買値
- 6.77
- 買値
- 7.07
- 安値
- 6.63
- 高値
- 7.08
- 出来高
- 1.336 K
- 1日の変化
- 2.42%
- 1ヶ月の変化
- 12.83%
- 6ヶ月の変化
- 168.65%
- 1年の変化
- 191.81%
