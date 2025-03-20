クォートセクション
通貨 / ELVA
ELVA: Electrovaya Inc

6.77 USD 0.16 (2.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELVAの今日の為替レートは、2.42%変化しました。日中、通貨は1あたり6.63の安値と7.08の高値で取引されました。

Electrovaya Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.63 7.08
1年のレンジ
1.73 7.08
以前の終値
6.61
始値
6.80
買値
6.77
買値
7.07
安値
6.63
高値
7.08
出来高
1.336 K
1日の変化
2.42%
1ヶ月の変化
12.83%
6ヶ月の変化
168.65%
1年の変化
191.81%
