Devises / ELVA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ELVA: Electrovaya Inc
7.00 USD 0.23 (3.40%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELVA a changé de 3.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.71 et à un maximum de 7.09.
Suivez la dynamique Electrovaya Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELVA Nouvelles
- Electrovaya launches next-gen energy storage systems with US production
- Electrovaya completes first battery module shipment to Japan
- Electrovaya: Gathering Momentum And Pull Through Demand (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya, Inc. (ELVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Electrovaya Inc. (ELVA) Q3 Earnings Lag Estimates
- Rockwell Automation (ROK) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Enovix Corporation (ENVX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Electrovaya launches battery systems for robotic vehicles
- Electrovaya receives $4.5 million in new battery orders from e-commerce giant
- Electrovaya completes UL2580 certification for 448 battery models
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- Electrovaya signs battery supply deal with Janus Electric for trucks
- Electrovaya Stock: Tripling Capacity May Lead To 15x In EPS (NASDAQ:ELVA)
- Electrovaya to Participate at the ROTH 15th Annual - London, Conference
- Electrovaya bags $6.3 million order from Fortune 100 firm
- Electrovaya To Host Investor Webcast on June 3, 2025
- Electrovaya Reports Q2 Fiscal Year 2025 Results
- Electrovaya: Moving The Needle In 2026 So Buy In 2025 (NASDAQ:ELVA)
Range quotidien
6.71 7.09
Range Annuel
1.73 7.09
- Clôture Précédente
- 6.77
- Ouverture
- 6.75
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Plus Bas
- 6.71
- Plus Haut
- 7.09
- Volume
- 1.093 K
- Changement quotidien
- 3.40%
- Changement Mensuel
- 16.67%
- Changement à 6 Mois
- 177.78%
- Changement Annuel
- 201.72%
20 septembre, samedi