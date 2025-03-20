CotizacionesSecciones
ELVA: Electrovaya Inc

6.61 USD 0.65 (10.91%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ELVA de hoy ha cambiado un 10.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.98, mientras que el máximo ha alcanzado 6.73.

Rango diario
5.98 6.73
Rango anual
1.73 6.73
Cierres anteriores
5.96
Open
5.99
Bid
6.61
Ask
6.91
Low
5.98
High
6.73
Volumen
1.508 K
Cambio diario
10.91%
Cambio mensual
10.17%
Cambio a 6 meses
162.30%
Cambio anual
184.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B