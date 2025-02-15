FiyatlarBölümler
Dövizler / ELME
Geri dön - Hisse senetleri

ELME: Elme Communities Common Stock

16.83 USD 0.10 (0.59%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ELME fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.81 ve Yüksek fiyatı olarak 16.95 aralığında işlem gördü.

Elme Communities Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELME haberleri

Günlük aralık
16.81 16.95
Yıllık aralık
13.95 18.08
Önceki kapanış
16.93
Açılış
16.91
Satış
16.83
Alış
17.13
Düşük
16.81
Yüksek
16.95
Hacim
964
Günlük değişim
-0.59%
Aylık değişim
-0.65%
6 aylık değişim
-3.16%
Yıllık değişim
-3.94%
21 Eylül, Pazar