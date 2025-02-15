Валюты / ELME
ELME: Elme Communities Common Stock
16.97 USD 0.07 (0.41%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELME за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.91, а максимальная — 17.04.
Следите за динамикой Elme Communities Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.91 17.04
Годовой диапазон
13.95 18.08
- Предыдущее закрытие
- 16.90
- Open
- 16.91
- Bid
- 16.97
- Ask
- 17.27
- Low
- 16.91
- High
- 17.04
- Объем
- 1.736 K
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -2.36%
- Годовое изменение
- -3.14%
