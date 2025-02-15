Valute / ELME
ELME: Elme Communities Common Stock
16.83 USD 0.10 (0.59%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELME ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.81 e ad un massimo di 16.95.
Segui le dinamiche di Elme Communities Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.81 16.95
Intervallo Annuale
13.95 18.08
- Chiusura Precedente
- 16.93
- Apertura
- 16.91
- Bid
- 16.83
- Ask
- 17.13
- Minimo
- 16.81
- Massimo
- 16.95
- Volume
- 964
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- -0.65%
- Variazione Semestrale
- -3.16%
- Variazione Annuale
- -3.94%
20 settembre, sabato