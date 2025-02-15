QuotazioniSezioni
Valute / ELME
Tornare a Azioni

ELME: Elme Communities Common Stock

16.83 USD 0.10 (0.59%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELME ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.81 e ad un massimo di 16.95.

Segui le dinamiche di Elme Communities Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELME News

Intervallo Giornaliero
16.81 16.95
Intervallo Annuale
13.95 18.08
Chiusura Precedente
16.93
Apertura
16.91
Bid
16.83
Ask
17.13
Minimo
16.81
Massimo
16.95
Volume
964
Variazione giornaliera
-0.59%
Variazione Mensile
-0.65%
Variazione Semestrale
-3.16%
Variazione Annuale
-3.94%
20 settembre, sabato