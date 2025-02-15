Divisas / ELME
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ELME: Elme Communities Common Stock
16.77 USD 0.20 (1.18%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELME de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.67, mientras que el máximo ha alcanzado 16.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Elme Communities Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELME News
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Truist Securities rebaja la calificación de las acciones de Elme Communities a Mantener desde Comprar
- Truist Securities downgrades Elme Communities stock rating to Hold from Buy
- This Apple Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Elme (NYSE:ELME)
- Camden Property Trust stock price target lowered to $123 at Truist Securities
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Elme Communities (ELME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Elme (ELME) Q2 Core FFO Rises 4%
- Elme (ELME) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Equity Residential (EQR) Matches Q2 FFO Estimates
- Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- HOMZ: This Housing Market ETF May Deserve More Attention (NYSEARCA:HOMZ)
- Elme Communities stock target cut to $18 by Truist Securities
- Why Elme Communities Is A Buy At The Right Price (NYSE:ELME)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Elme Communities (ELME) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
16.67 16.92
Rango anual
13.95 18.08
- Cierres anteriores
- 16.97
- Open
- 16.90
- Bid
- 16.77
- Ask
- 17.07
- Low
- 16.67
- High
- 16.92
- Volumen
- 1.307 K
- Cambio diario
- -1.18%
- Cambio mensual
- -1.00%
- Cambio a 6 meses
- -3.51%
- Cambio anual
- -4.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B