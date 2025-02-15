Währungen / ELME
ELME: Elme Communities Common Stock
16.93 USD 0.16 (0.95%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELME hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.70 bis zu einem Hoch von 17.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elme Communities Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ELME News
Tagesspanne
16.70 17.01
Jahresspanne
13.95 18.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.77
- Eröffnung
- 16.70
- Bid
- 16.93
- Ask
- 17.23
- Tief
- 16.70
- Hoch
- 17.01
- Volumen
- 1.012 K
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- -0.06%
- 6-Monatsänderung
- -2.59%
- Jahresänderung
- -3.37%
