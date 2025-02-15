KurseKategorien
ELME: Elme Communities Common Stock

16.93 USD 0.16 (0.95%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELME hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.70 bis zu einem Hoch von 17.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Elme Communities Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.70 17.01
Jahresspanne
13.95 18.08
Vorheriger Schlusskurs
16.77
Eröffnung
16.70
Bid
16.93
Ask
17.23
Tief
16.70
Hoch
17.01
Volumen
1.012 K
Tagesänderung
0.95%
Monatsänderung
-0.06%
6-Monatsänderung
-2.59%
Jahresänderung
-3.37%
