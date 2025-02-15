Moedas / ELME
ELME: Elme Communities Common Stock
16.81 USD 0.04 (0.24%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELME para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.70 e o mais alto foi 16.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Elme Communities Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Truist Securities downgrades Elme Communities stock rating to Hold from Buy
- This Apple Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Elme (NYSE:ELME)
- Camden Property Trust stock price target lowered to $123 at Truist Securities
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Elme Communities (ELME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Elme (ELME) Q2 Core FFO Rises 4%
- Elme (ELME) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Equity Residential (EQR) Matches Q2 FFO Estimates
- Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Surpasses Q2 FFO and Revenue Estimates
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- HOMZ: This Housing Market ETF May Deserve More Attention (NYSEARCA:HOMZ)
- Elme Communities stock target cut to $18 by Truist Securities
- Why Elme Communities Is A Buy At The Right Price (NYSE:ELME)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Elme Communities (ELME) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
16.70 16.89
Faixa anual
13.95 18.08
- Fechamento anterior
- 16.77
- Open
- 16.70
- Bid
- 16.81
- Ask
- 17.11
- Low
- 16.70
- High
- 16.89
- Volume
- 122
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- -0.77%
- Mudança de 6 meses
- -3.28%
- Mudança anual
- -4.05%
