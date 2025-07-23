FiyatlarBölümler
Dövizler / EFX
Geri dön - Hisse senetleri

EFX: Equifax Inc

257.60 USD 3.12 (1.20%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EFX fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 256.73 ve Yüksek fiyatı olarak 262.30 aralığında işlem gördü.

Equifax Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFX haberleri

Günlük aralık
256.73 262.30
Yıllık aralık
199.98 295.49
Önceki kapanış
260.72
Açılış
260.94
Satış
257.60
Alış
257.90
Düşük
256.73
Yüksek
262.30
Hacim
1.705 K
Günlük değişim
-1.20%
Aylık değişim
6.15%
6 aylık değişim
6.24%
Yıllık değişim
-12.82%
21 Eylül, Pazar