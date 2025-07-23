Dövizler / EFX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EFX: Equifax Inc
257.60 USD 3.12 (1.20%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EFX fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 256.73 ve Yüksek fiyatı olarak 262.30 aralığında işlem gördü.
Equifax Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFX haberleri
- Equifax JPMorgan ABD All Stars’ta: Stratejik Hamle Savunmadan Hücuma
- Equifax at JPMorgan U.S. All Stars: Strategic Shift to Offense
- Equifax: After Years Of Depressed Mortgage Activity, The Situation Might Change Soon (EFX)
- Enerflex hisseleri 10,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Equifax: A Fair Credit Score in the Stock Market?
- Equifax Inc. (EFX) Presents at Barclays 10th Annual Credit Bureau Forum - Slideshow (NYSE:EFX)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- TransUnion stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- I am a 65-year old single woman with 25 credit cards. How do I cancel them without hurting my credit score?
- Why Is Equifax (EFX) Up 1% Since Last Earnings Report?
- Equifax board declares quarterly dividend of $0.50 per share
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- ‘She kicked us to the curb’: My father was worth millions. I suspect my mother is stealing my inheritance. What can I do?
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Enerflex Q2 2025 slides: Record EBITDA amid natural gas demand growth
- Tracking William Von Mueffling’s Cantillon Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- CRAI vs. EFX: Which Stock Is the Better Value Option?
- ‘She lives alone’: My mother-in-law, 86, gets $1,300 in Social Security. Is that enough to live on?
- Verisk Earnings & Revenues Surpass Estimates in Q2, Increase Y/Y
- Fiserv Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Margins, Revenues Miss
- Waste Connections Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates
- Don't Overlook Equifax (EFX) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Equifax Net Income Climbs, Tops Estimate
- Citi lowers Equifax stock price target to $290 on mortgage volume concerns
Günlük aralık
256.73 262.30
Yıllık aralık
199.98 295.49
- Önceki kapanış
- 260.72
- Açılış
- 260.94
- Satış
- 257.60
- Alış
- 257.90
- Düşük
- 256.73
- Yüksek
- 262.30
- Hacim
- 1.705 K
- Günlük değişim
- -1.20%
- Aylık değişim
- 6.15%
- 6 aylık değişim
- 6.24%
- Yıllık değişim
- -12.82%
21 Eylül, Pazar