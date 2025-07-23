КотировкиРазделы
EFX: Equifax Inc

260.66 USD 3.63 (1.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFX за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 252.87, а максимальная — 261.81.

Следите за динамикой Equifax Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
252.87 261.81
Годовой диапазон
199.98 295.49
Предыдущее закрытие
257.03
Open
256.52
Bid
260.66
Ask
260.96
Low
252.87
High
261.81
Объем
2.136 K
Дневное изменение
1.41%
Месячное изменение
7.41%
6-месячное изменение
7.51%
Годовое изменение
-11.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.