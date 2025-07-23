Валюты / EFX
EFX: Equifax Inc
260.66 USD 3.63 (1.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EFX за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 252.87, а максимальная — 261.81.
Следите за динамикой Equifax Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EFX
- Equifax at JPMorgan U.S. All Stars: Strategic Shift to Offense
- Equifax: After Years Of Depressed Mortgage Activity, The Situation Might Change Soon (EFX)
- Акции Enerflex достигли исторического максимума в $10,62
- Equifax: A Fair Credit Score in the Stock Market?
- Equifax Inc. (EFX) Presents at Barclays 10th Annual Credit Bureau Forum - Slideshow (NYSE:EFX)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- TransUnion stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- I am a 65-year old single woman with 25 credit cards. How do I cancel them without hurting my credit score?
- Why Is Equifax (EFX) Up 1% Since Last Earnings Report?
- Equifax board declares quarterly dividend of $0.50 per share
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- ‘She kicked us to the curb’: My father was worth millions. I suspect my mother is stealing my inheritance. What can I do?
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Enerflex Q2 2025 slides: Record EBITDA amid natural gas demand growth
- Tracking William Von Mueffling’s Cantillon Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- CRAI vs. EFX: Which Stock Is the Better Value Option?
- ‘She lives alone’: My mother-in-law, 86, gets $1,300 in Social Security. Is that enough to live on?
- Verisk Earnings & Revenues Surpass Estimates in Q2, Increase Y/Y
- Fiserv Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Margins, Revenues Miss
- Waste Connections Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates
- Don't Overlook Equifax (EFX) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Equifax Net Income Climbs, Tops Estimate
- Citi lowers Equifax stock price target to $290 on mortgage volume concerns
- Equifax stock price target lowered to $260 by BMO Capital on mixed outlook
Дневной диапазон
252.87 261.81
Годовой диапазон
199.98 295.49
- Предыдущее закрытие
- 257.03
- Open
- 256.52
- Bid
- 260.66
- Ask
- 260.96
- Low
- 252.87
- High
- 261.81
- Объем
- 2.136 K
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 7.41%
- 6-месячное изменение
- 7.51%
- Годовое изменение
- -11.79%
