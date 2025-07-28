CotizacionesSecciones
EFX: Equifax Inc

262.44 USD 1.78 (0.68%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EFX de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 259.54, mientras que el máximo ha alcanzado 271.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Equifax Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
259.54 271.84
Rango anual
199.98 295.49
Cierres anteriores
260.66
Open
261.00
Bid
262.44
Ask
262.74
Low
259.54
High
271.84
Volumen
3.237 K
Cambio diario
0.68%
Cambio mensual
8.14%
Cambio a 6 meses
8.24%
Cambio anual
-11.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B