Divisas / EFX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EFX: Equifax Inc
262.44 USD 1.78 (0.68%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EFX de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 259.54, mientras que el máximo ha alcanzado 271.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Equifax Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFX News
- Equifax en JPMorgan U.S. All Stars: Cambio estratégico a la ofensiva
- Equifax en JPMorgan U.S. All Stars: Cambio estratégico a la ofensiva
- Equifax at JPMorgan U.S. All Stars: Strategic Shift to Offense
- Equifax: After Years Of Depressed Mortgage Activity, The Situation Might Change Soon (EFX)
- Las acciones de Enerflex alcanzan máximos históricos a 10,62 dólares
- Acciones de Enerflex alcanzan un máximo histórico de 10.62 USD
- Equifax: A Fair Credit Score in the Stock Market?
- Equifax Inc. (EFX) Presents at Barclays 10th Annual Credit Bureau Forum - Slideshow (NYSE:EFX)
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- TransUnion stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- I am a 65-year old single woman with 25 credit cards. How do I cancel them without hurting my credit score?
- Why Is Equifax (EFX) Up 1% Since Last Earnings Report?
- Equifax board declares quarterly dividend of $0.50 per share
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- ‘She kicked us to the curb’: My father was worth millions. I suspect my mother is stealing my inheritance. What can I do?
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Enerflex Q2 2025 slides: Record EBITDA amid natural gas demand growth
- Tracking William Von Mueffling’s Cantillon Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- CRAI vs. EFX: Which Stock Is the Better Value Option?
- ‘She lives alone’: My mother-in-law, 86, gets $1,300 in Social Security. Is that enough to live on?
- Verisk Earnings & Revenues Surpass Estimates in Q2, Increase Y/Y
- Fiserv Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Margins, Revenues Miss
- Waste Connections Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates
- Don't Overlook Equifax (EFX) International Revenue Trends While Assessing the Stock
Rango diario
259.54 271.84
Rango anual
199.98 295.49
- Cierres anteriores
- 260.66
- Open
- 261.00
- Bid
- 262.44
- Ask
- 262.74
- Low
- 259.54
- High
- 271.84
- Volumen
- 3.237 K
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 8.14%
- Cambio a 6 meses
- 8.24%
- Cambio anual
- -11.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B