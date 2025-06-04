FiyatlarBölümler
EDRY
EDRY: EuroDry Ltd

12.97 USD 0.03 (0.23%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EDRY fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.87 ve Yüksek fiyatı olarak 12.97 aralığında işlem gördü.

EuroDry Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
11.87 12.97
Yıllık aralık
7.64 20.79
Önceki kapanış
13.00
Açılış
12.10
Satış
12.97
Alış
13.27
Düşük
11.87
Yüksek
12.97
Hacim
27
Günlük değişim
-0.23%
Aylık değişim
19.21%
6 aylık değişim
17.91%
Yıllık değişim
-37.01%
