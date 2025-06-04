Währungen / EDRY
EDRY: EuroDry Ltd
12.59 USD 0.41 (3.15%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDRY hat sich für heute um -3.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.87 bis zu einem Hoch von 12.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die EuroDry Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.87 12.62
Jahresspanne
7.64 20.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.00
- Eröffnung
- 12.10
- Bid
- 12.59
- Ask
- 12.89
- Tief
- 11.87
- Hoch
- 12.62
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -3.15%
- Monatsänderung
- 15.72%
- 6-Monatsänderung
- 14.45%
- Jahresänderung
- -38.85%
