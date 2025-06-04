Валюты / EDRY
EDRY: EuroDry Ltd
12.20 USD 0.06 (0.49%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EDRY за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.20, а максимальная — 12.20.
Следите за динамикой EuroDry Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EDRY
- Should You Buy EuroDry (EDRY) After Golden Cross?
- Earnings call transcript: EuroDry Q2 2025 shows revenue decline, stock steady
- EuroDry (EDRY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- EuroDry Ltd. (EDRY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EuroDry earnings missed by $0.23, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Genco Shipping & Trading (GNK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) Q2 Earnings Beat Estimates
- ServiceTitan, DocuSign, Avago lead Thursday’s earnings lineup
- EuroDry earnings beat by $0.30, revenue fell short of estimates
Дневной диапазон
12.20 12.20
Годовой диапазон
7.64 20.79
- Предыдущее закрытие
- 12.26
- Open
- 12.20
- Bid
- 12.20
- Ask
- 12.50
- Low
- 12.20
- High
- 12.20
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 12.13%
- 6-месячное изменение
- 10.91%
- Годовое изменение
- -40.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.