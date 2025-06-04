货币 / EDRY
EDRY: EuroDry Ltd
12.49 USD 0.29 (2.38%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EDRY汇率已更改2.38%。当日，交易品种以低点11.21和高点12.49进行交易。
关注EuroDry Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
11.21 12.49
年范围
7.64 20.79
- 前一天收盘价
- 12.20
- 开盘价
- 11.21
- 卖价
- 12.49
- 买价
- 12.79
- 最低价
- 11.21
- 最高价
- 12.49
- 交易量
- 8
- 日变化
- 2.38%
- 月变化
- 14.80%
- 6个月变化
- 13.55%
- 年变化
- -39.34%
