Devises / EDRY
EDRY: EuroDry Ltd

12.97 USD 0.03 (0.23%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EDRY a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.87 et à un maximum de 12.97.

Suivez la dynamique EuroDry Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
11.87 12.97
Range Annuel
7.64 20.79
Clôture Précédente
13.00
Ouverture
12.10
Bid
12.97
Ask
13.27
Plus Bas
11.87
Plus Haut
12.97
Volume
27
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
19.21%
Changement à 6 Mois
17.91%
Changement Annuel
-37.01%
