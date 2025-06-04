クォートセクション
通貨 / EDRY
EDRY: EuroDry Ltd

13.00 USD 0.51 (4.08%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EDRYの今日の為替レートは、4.08%変化しました。日中、通貨は1あたり12.50の安値と16.14の高値で取引されました。

EuroDry Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.50 16.14
1年のレンジ
7.64 20.79
以前の終値
12.49
始値
12.50
買値
13.00
買値
13.30
安値
12.50
高値
16.14
出来高
155
1日の変化
4.08%
1ヶ月の変化
19.49%
6ヶ月の変化
18.18%
1年の変化
-36.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K