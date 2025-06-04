通貨 / EDRY
EDRY: EuroDry Ltd
13.00 USD 0.51 (4.08%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EDRYの今日の為替レートは、4.08%変化しました。日中、通貨は1あたり12.50の安値と16.14の高値で取引されました。
EuroDry Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.50 16.14
1年のレンジ
7.64 20.79
- 以前の終値
- 12.49
- 始値
- 12.50
- 買値
- 13.00
- 買値
- 13.30
- 安値
- 12.50
- 高値
- 16.14
- 出来高
- 155
- 1日の変化
- 4.08%
- 1ヶ月の変化
- 19.49%
- 6ヶ月の変化
- 18.18%
- 1年の変化
- -36.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K