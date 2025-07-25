FiyatlarBölümler
Dövizler / E
Geri dön - Hisse senetleri

E: ENI S.p.A

34.70 USD 0.35 (1.00%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

E fiyatı bugün -1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.62 ve Yüksek fiyatı olarak 34.90 aralığında işlem gördü.

ENI S.p.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

E haberleri

Günlük aralık
34.62 34.90
Yıllık aralık
24.65 35.94
Önceki kapanış
35.05
Açılış
34.78
Satış
34.70
Alış
35.00
Düşük
34.62
Yüksek
34.90
Hacim
327
Günlük değişim
-1.00%
Aylık değişim
-1.73%
6 aylık değişim
11.76%
Yıllık değişim
14.45%
21 Eylül, Pazar