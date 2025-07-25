통화 / E
E: ENI S.p.A
34.70 USD 0.35 (1.00%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
E 환율이 오늘 -1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.62이고 고가는 34.90이었습니다.
ENI S.p.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
E News
일일 변동 비율
34.62 34.90
년간 변동
24.65 35.94
- 이전 종가
- 35.05
- 시가
- 34.78
- Bid
- 34.70
- Ask
- 35.00
- 저가
- 34.62
- 고가
- 34.90
- 볼륨
- 327
- 일일 변동
- -1.00%
- 월 변동
- -1.73%
- 6개월 변동
- 11.76%
- 년간 변동율
- 14.45%
