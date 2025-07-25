Währungen / E
E: ENI S.p.A
35.05 USD 0.02 (0.06%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von E hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.96 bis zu einem Hoch von 35.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die ENI S.p.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
34.96 35.20
Jahresspanne
24.65 35.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.07
- Eröffnung
- 35.13
- Bid
- 35.05
- Ask
- 35.35
- Tief
- 34.96
- Hoch
- 35.20
- Volumen
- 390
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- -0.74%
- 6-Monatsänderung
- 12.88%
- Jahresänderung
- 15.60%
