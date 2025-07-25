货币 / E
E: ENI S.p.A
35.54 USD 0.52 (1.48%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日E汇率已更改1.48%。当日，交易品种以低点35.11和高点35.64进行交易。
关注ENI S.p.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- RBC Capital downgrades Eni stock rating to Sector Perform after strong run
- Shell Strengthens Egypt Ties With $120M Mediterranean Exploration Deal
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Chevron Re-Enters Iraq's Energy Sector After More Than a Decade
- Michigan Court Rejects Enbridge's Bid to Delay Line 5 Litigation
- Petrobras May Sideline Sugarcane in Favor of Corn Ethanol
- Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
- Is Array Technologies (ARRY) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
- 5 Stocks With Solid Shareholder Yield to Safeguard Your Portfolio
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- Janus Henderson Global Equity Income Fund Q2 2025 Commentary
- Top Research Reports for Apple, Meta Platforms & ServiceNow
- New Strong Buy Stocks for July 30th
- Best Value Stocks to Buy for July 30th
- Best Income Stocks to Buy for July 30th
- Enterprise Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Company News for Jul 28, 2025
- Eni Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Liquids Production
- Eni S.p.A. (E) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
35.11 35.64
年范围
24.65 35.94
- 前一天收盘价
- 35.02
- 开盘价
- 35.12
- 卖价
- 35.54
- 买价
- 35.84
- 最低价
- 35.11
- 最高价
- 35.64
- 交易量
- 254
- 日变化
- 1.48%
- 月变化
- 0.65%
- 6个月变化
- 14.46%
- 年变化
- 17.22%
