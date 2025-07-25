Devises / E
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
E: ENI S.p.A
34.70 USD 0.35 (1.00%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de E a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.62 et à un maximum de 34.90.
Suivez la dynamique ENI S.p.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
E Nouvelles
- Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- RBC Capital downgrades Eni stock rating to Sector Perform after strong run
- Shell Strengthens Egypt Ties With $120M Mediterranean Exploration Deal
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Chevron Re-Enters Iraq's Energy Sector After More Than a Decade
- Michigan Court Rejects Enbridge's Bid to Delay Line 5 Litigation
- Petrobras May Sideline Sugarcane in Favor of Corn Ethanol
- Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
- Is Array Technologies (ARRY) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
- 5 Stocks With Solid Shareholder Yield to Safeguard Your Portfolio
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- Janus Henderson Global Equity Income Fund Q2 2025 Commentary
- Top Research Reports for Apple, Meta Platforms & ServiceNow
- New Strong Buy Stocks for July 30th
- Best Value Stocks to Buy for July 30th
- Best Income Stocks to Buy for July 30th
- Enterprise Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Company News for Jul 28, 2025
- Eni Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Liquids Production
- Eni S.p.A. (E) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
34.62 34.90
Range Annuel
24.65 35.94
- Clôture Précédente
- 35.05
- Ouverture
- 34.78
- Bid
- 34.70
- Ask
- 35.00
- Plus Bas
- 34.62
- Plus Haut
- 34.90
- Volume
- 327
- Changement quotidien
- -1.00%
- Changement Mensuel
- -1.73%
- Changement à 6 Mois
- 11.76%
- Changement Annuel
- 14.45%
20 septembre, samedi