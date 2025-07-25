Валюты / E
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
E: ENI S.p.A
35.54 USD 0.52 (1.48%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс E за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.11, а максимальная — 35.64.
Следите за динамикой ENI S.p.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости E
- Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
- Are Oils-Energy Stocks Lagging California Resources (CRC) This Year?
- RBC Capital downgrades Eni stock rating to Sector Perform after strong run
- Shell Strengthens Egypt Ties With $120M Mediterranean Exploration Deal
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
- New Strong Buy Stocks for August 22nd
- Chevron Re-Enters Iraq's Energy Sector After More Than a Decade
- Michigan Court Rejects Enbridge's Bid to Delay Line 5 Litigation
- Petrobras May Sideline Sugarcane in Favor of Corn Ethanol
- Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
- Is Array Technologies (ARRY) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
- 5 Stocks With Solid Shareholder Yield to Safeguard Your Portfolio
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- Janus Henderson Global Equity Income Fund Q2 2025 Commentary
- Top Research Reports for Apple, Meta Platforms & ServiceNow
- New Strong Buy Stocks for July 30th
- Best Value Stocks to Buy for July 30th
- Best Income Stocks to Buy for July 30th
- Enterprise Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decrease Y/Y
- Company News for Jul 28, 2025
- Eni Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Liquids Production
- Eni S.p.A. (E) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
35.11 35.64
Годовой диапазон
24.65 35.94
- Предыдущее закрытие
- 35.02
- Open
- 35.12
- Bid
- 35.54
- Ask
- 35.84
- Low
- 35.11
- High
- 35.64
- Объем
- 254
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 14.46%
- Годовое изменение
- 17.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.