DWM: WisdomTree International Equity Fund

65.97 USD 0.29 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DWM fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.97 ve Yüksek fiyatı olarak 66.17 aralığında işlem gördü.

WisdomTree International Equity Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
65.97 66.17
Yıllık aralık
51.78 67.09
Önceki kapanış
66.26
Açılış
66.02
Satış
65.97
Alış
66.27
Düşük
65.97
Yüksek
66.17
Hacim
3
Günlük değişim
-0.44%
Aylık değişim
1.73%
6 aylık değişim
13.72%
Yıllık değişim
15.47%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%