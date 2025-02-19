Dövizler / DWM
DWM: WisdomTree International Equity Fund
65.97 USD 0.29 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DWM fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.97 ve Yüksek fiyatı olarak 66.17 aralığında işlem gördü.
WisdomTree International Equity Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWM haberleri
Günlük aralık
65.97 66.17
Yıllık aralık
51.78 67.09
- Önceki kapanış
- 66.26
- Açılış
- 66.02
- Satış
- 65.97
- Alış
- 66.27
- Düşük
- 65.97
- Yüksek
- 66.17
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 1.73%
- 6 aylık değişim
- 13.72%
- Yıllık değişim
- 15.47%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%