DWM: WisdomTree International Equity Fund

66.26 USD 0.17 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DWM de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.26, mientras que el máximo ha alcanzado 66.48.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree International Equity Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
66.26 66.48
Rango anual
51.78 67.09
Cierres anteriores
66.43
Open
66.42
Bid
66.26
Ask
66.56
Low
66.26
High
66.48
Volumen
13
Cambio diario
-0.26%
Cambio mensual
2.17%
Cambio a 6 meses
14.22%
Cambio anual
15.98%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%