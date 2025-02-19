Devises / DWM
DWM: WisdomTree International Equity Fund
66.26 USD 0.17 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DWM a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.26 et à un maximum de 66.48.
Suivez la dynamique WisdomTree International Equity Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DWM Nouvelles
Range quotidien
66.26 66.48
Range Annuel
51.78 67.09
- Clôture Précédente
- 66.43
- Ouverture
- 66.42
- Bid
- 66.26
- Ask
- 66.56
- Plus Bas
- 66.26
- Plus Haut
- 66.48
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- 2.17%
- Changement à 6 Mois
- 14.22%
- Changement Annuel
- 15.98%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%