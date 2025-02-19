КотировкиРазделы
DWM: WisdomTree International Equity Fund

66.26 USD 0.17 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DWM за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.26, а максимальная — 66.48.

Следите за динамикой WisdomTree International Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
66.26 66.48
Годовой диапазон
51.78 67.09
Предыдущее закрытие
66.43
Open
66.42
Bid
66.26
Ask
66.56
Low
66.26
High
66.48
Объем
13
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
2.17%
6-месячное изменение
14.22%
Годовое изменение
15.98%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%