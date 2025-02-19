Валюты / DWM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DWM: WisdomTree International Equity Fund
66.26 USD 0.17 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DWM за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.26, а максимальная — 66.48.
Следите за динамикой WisdomTree International Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DWM
- Is WisdomTree International Equity ETF (DWM) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Is WisdomTree International Equity ETF (DWM) a Strong ETF Right Now?
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Дневной диапазон
66.26 66.48
Годовой диапазон
51.78 67.09
- Предыдущее закрытие
- 66.43
- Open
- 66.42
- Bid
- 66.26
- Ask
- 66.56
- Low
- 66.26
- High
- 66.48
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 14.22%
- Годовое изменение
- 15.98%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%