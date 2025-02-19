Valute / DWM
DWM: WisdomTree International Equity Fund
66.26 USD 0.17 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DWM ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.26 e ad un massimo di 66.48.
Segui le dinamiche di WisdomTree International Equity Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DWM News
Intervallo Giornaliero
66.26 66.48
Intervallo Annuale
51.78 67.09
- Chiusura Precedente
- 66.43
- Apertura
- 66.42
- Bid
- 66.26
- Ask
- 66.56
- Minimo
- 66.26
- Massimo
- 66.48
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- 2.17%
- Variazione Semestrale
- 14.22%
- Variazione Annuale
- 15.98%
