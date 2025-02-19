货币 / DWM
DWM: WisdomTree International Equity Fund
66.26 USD 0.17 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DWM汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点66.26和高点66.48进行交易。
关注WisdomTree International Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DWM新闻
日范围
66.26 66.48
年范围
51.78 67.09
- 前一天收盘价
- 66.43
- 开盘价
- 66.42
- 卖价
- 66.26
- 买价
- 66.56
- 最低价
- 66.26
- 最高价
- 66.48
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 2.17%
- 6个月变化
- 14.22%
- 年变化
- 15.98%
