KurseKategorien
Währungen / DWM
Zurück zum Aktien

DWM: WisdomTree International Equity Fund

66.26 USD 0.17 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DWM hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.26 bis zu einem Hoch von 66.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree International Equity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DWM News

Tagesspanne
66.26 66.48
Jahresspanne
51.78 67.09
Vorheriger Schlusskurs
66.43
Eröffnung
66.42
Bid
66.26
Ask
66.56
Tief
66.26
Hoch
66.48
Volumen
13
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
2.17%
6-Monatsänderung
14.22%
Jahresänderung
15.98%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%