DWM: WisdomTree International Equity Fund
66.26 USD 0.17 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DWM hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.26 bis zu einem Hoch von 66.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree International Equity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
66.26 66.48
Jahresspanne
51.78 67.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.43
- Eröffnung
- 66.42
- Bid
- 66.26
- Ask
- 66.56
- Tief
- 66.26
- Hoch
- 66.48
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 2.17%
- 6-Monatsänderung
- 14.22%
- Jahresänderung
- 15.98%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%